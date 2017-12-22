Доверие по Джонсону: Я отдал Лаврову пальто со всем, что было в карманах

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что очень доверяет российскому коллеге Сергею Лаврову, поэтому без опасений перед началом переговоров передал ему свое пальто со всем содержимым в карманах.

На пресс-конференции после переговоров Джонсона спросили, правда ли он считает, что находиться в России небезопасно. Британский министр привел в пример образовавшемуся доверию историю с пальто, подчеркнув, что был уверен, что ничего дурного с его вещами не произойдет.

Лавров пошутил, что в карманах пальто Джонсона ничего не было. Британский министр отреагировал: «То есть вы уже обыскали карманы?»

Джонсон: Я хочу сказать о моём доверии. Как только я сюда приехал, я отдал своё пальто, и всё, что было в карманах, Лаврову. Я знал, что ничего дурного не произойдёт Лавров: В карманах ничего на было pic.twitter.com/W2dv3c0GbU — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 22, 2017

Напомним, перед визитом Джонсона в Москву, британские парламентарии публиковали советы, как себя вести в России. В частности, Джонсону рекомендовали не ездить одному в лифте, а также не пользоваться мобильным, чтобы его не прослушали российские спецлужбы. Сотрудники посольства РФ в Лондоне иронично посоветовали опасаться медведей на улицах Москвы.