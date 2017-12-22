Джонсон заявил, что сравнил со Спартой не нынешнюю Россию, а Советский Союз

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что ранее сравнил со Спартой не нынешнюю Россию, а СССР.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в пятницу.

«Я не хотел бы, чтобы российские коллеги здесь думали, что эти слова относились к нынешней России», — подчеркнул Джонсон по результатам переговоров с главой МИД РФ.

Он отметил, что имел ввиду Советский Союз, который видел в детстве. Затем, заявил британский министр, наступил потрясающий период трансформации, в результате которого родилась новая Россия. Однако проблема, по мнению Джонсона, заключается в настоящее время в том, что отношения Москвы и Лондона пока недостаточно хорошо развиваются.