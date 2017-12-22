Глава МИД РФ рассказал о сотрудничестве с Лондоном в борьбе с терророризмом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с британским коллегой Борисом Джонсоном и в пятницу, 22 декабря, рассказал о сотрудничестве с Лондоном в борьбе с терроризмом.

По его словам, сотрудничеству по борьбе с террором российским и британским спецслужбами мешает решение Лондона заморозить контакты с Федеральной службой безопасности РФ из-за дела Александра Литвиненко.

«Сотрудничество в борьбе с террором пока сдерживается решением британского правительства», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что в России главным органом по борьбе с терроризмом является ФСБ. Ведомство отвечает за работу национального антитеррористического комитета, поэтому без сотрудничества ФСБ и Великобритании трудно рассчитывать на успех, отметил Лавров.