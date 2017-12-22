Конгресс национального диалога Сирии пройдет в конце января в Сочи

Конгресс национального диалога Сирии состоится в Сочи 29-30 января 2018 года.

Об этом сообщил глава департамента МИД Казахстана по странам Азии и Африки Айдарбек Туматов, сообщает РИА Новости. Сегодня в Астане проходят переговоры с участием спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Напомним, провести конгресс национального диалога Сирии предложил президент РФ Владимир Путин. На него планируется пригласить представителей всех этнических и конфессиональных групп Сирии, а также власти, внутренней и внешней оппозиции. Наблюдателями переговоров станут представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.