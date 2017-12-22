Мы в соц.сетях:
Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента
МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

 Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

 Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию

Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию
Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента
МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

 Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

 Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию

Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию
14:40   22 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
115

Климкин назвал условие для введения визового режима с Россией

Климкин назвал условие для введения визового режима с Россией

Глава украинского МИД не исключает возможности введения визового режима с Россией, если Украину не удовлетворит качество работы биометрического контроля на границе.

Об этом он заявил в эфире украинского телеканала. Киев может ввести для граждан РФ визовый режим, если так и не заработают биометрический контроль и система предварительного информирования о поездке на Украину, уточнил Павел Климкин.

Накануне в аэропорту «Киев» презентовали систему фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. В ходе мероприятия глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что 1 января систему внедрят на 157 основных пунктах пропуска на государственной границе.

51% украинских граждан не поддерживают идею об установлении визового режима с РФ. Такие данные показал опрос, проведенный социологической группой «Рейтинг». Введение визового режима поддержали бы только 32% респондентов, 13% - не смогли дать четкого ответа, 4% не стали голосовать.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #украина #климкин #визовый режим с россией
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. «Нусра» побеждает ИГ в Хаме, коалиция разрушила 13 000 зданий в Ракке Сирия
Сирия последние новости. «Нусра» побеждает ИГ в Хаме, коалиция разрушила 13 000 зданий в Ракке
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
22:13   22 Декабря 2017
181
Как директор «Совхоза имени Ленина» разрушил предвыборную стратегию Ксении Собчак Политика

Как директор «Совхоза имени Ленина» разрушил предвыборную стратегию Ксении Собчак

21:02   22 Декабря 2017
79131
WADA - гангрена, которая убьет олимпийское движение - The Duran Весь мир

WADA - гангрена, которая убьет олимпийское движение - The Duran

17:21   22 Декабря 2017
3339
Проблема с грунтом не скажется на сроках стройки Крымского моста Россия

Проблема с грунтом не скажется на сроках стройки Крымского моста

14:59   22 Декабря 2017
4714
Новости smi2.ru
Трамп принял решение вывести Украину из-под действия ГСП

Трамп принял решение вывести Украину из-под действия ГСП

 Польша попросила российских офицеров вернуться в Донбасс

Польша попросила российских офицеров вернуться в Донбасс

 В Шереметьево с гранатой задержали британскую учительницу

В Шереметьево с гранатой задержали британскую учительницу

 Зоопарки в Дании попросили посетителей приносить домашних питомцев на корм львам

Зоопарки в Дании попросили посетителей приносить домашних питомцев на корм львам