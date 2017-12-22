Климкин назвал условие для введения визового режима с Россией

Глава украинского МИД не исключает возможности введения визового режима с Россией, если Украину не удовлетворит качество работы биометрического контроля на границе.

Об этом он заявил в эфире украинского телеканала. Киев может ввести для граждан РФ визовый режим, если так и не заработают биометрический контроль и система предварительного информирования о поездке на Украину, уточнил Павел Климкин.

Накануне в аэропорту «Киев» презентовали систему фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. В ходе мероприятия глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что 1 января систему внедрят на 157 основных пунктах пропуска на государственной границе.

51% украинских граждан не поддерживают идею об установлении визового режима с РФ. Такие данные показал опрос, проведенный социологической группой «Рейтинг». Введение визового режима поддержали бы только 32% респондентов, 13% - не смогли дать четкого ответа, 4% не стали голосовать.