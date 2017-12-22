Правила этикета: британский дипломат села за стол переговоров с Лавровым в шапке и пальто

Но, к счастью, тут же сняла перчатки, подбитые мехом.

Министр иностранных дел Борис Джонсон в пятницу, 22 декабря, приехал в Москву, чтобы встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудили двусторонние отношения России и Великобритании, а также ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове.

Внимание россиян, однако, привлекла спутница британского министра. Женщина села за стол переговоров, не снимая верхней одежды. Участники встречи данную деталь проигнорировали.

В шапке, шубке и перчатках за стол переговоров: Британские дипломаты подготовились к визиту в холодную Москву pic.twitter.com/ZKS0esGjgf — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 22, 2017

Но людей такое пренебрежение правилами этикета возмутило. Комментаторы иронизируют, что от британских лордов и леди «ничего не осталось».

Да, от лордов и леди в Англии ничего не осталось! — Наталья Игнатова (@tanais34) December 22, 2017

Некоторые списывают поведение британки на привычку: якобы в Англии привыкли к неотапливаемым зданиям. Вот и сейчас дипломат «решила, что замерзнет во время переговоров».

Привыкли в Англии без отопления зимой . Ещё бы в валенках за стол переговоров уселись . Пусть хоть в России погреются ! — Lora (@Lora020563) December 22, 2017

Стоит заметить, что еще в 1815 году Венский конгресс, куда входили также и Россия с Великобританией, установил систему правил международного общения. Они регламентируют, в частности, форму одежды государственного служащего на официальных встречах. Внешнему виду дипломатов придается большое значение. Одежда не должна отвлекать участников встречи от серьезного разговора. Пункт о верхней одежде не прописан. Но нужно ли говорить, что меховая шапка и пальто сильно выделяются на фоне черных деловых костюмов.