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15:19   22 Декабря 2017
Весь мир
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Правила этикета: британский дипломат села за стол переговоров с Лавровым в шапке и пальто

Правила этикета: британский дипломат села за стол переговоров с Лавровым в шапке и пальто

Но, к счастью, тут же сняла перчатки, подбитые мехом.

Министр иностранных дел Борис Джонсон в пятницу, 22 декабря, приехал в Москву, чтобы встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудили двусторонние отношения России и Великобритании, а также ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове.

Внимание россиян, однако, привлекла спутница британского министра. Женщина села за стол переговоров, не снимая верхней одежды. Участники встречи данную деталь проигнорировали.

 

Но людей такое пренебрежение правилами этикета возмутило. Комментаторы иронизируют, что от британских лордов и леди «ничего не осталось».

 

Некоторые списывают поведение британки на привычку: якобы в Англии привыкли к неотапливаемым зданиям. Вот и сейчас дипломат «решила, что замерзнет во время переговоров».

 

Стоит заметить, что еще в 1815 году Венский конгресс, куда входили также и Россия с Великобританией, установил систему правил международного общения. Они регламентируют, в частности, форму одежды государственного служащего на официальных встречах. Внешнему виду дипломатов придается большое значение. Одежда не должна отвлекать участников встречи от серьезного разговора. Пункт о верхней одежде не прописан. Но нужно ли говорить, что меховая шапка и пальто сильно выделяются на фоне черных деловых костюмов.

Автор: Юлия Халус
#россия #британия #политика #новости #весь мир #дипломатия #борис джонсон #этикет
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