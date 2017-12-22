Лавров надеется, что визит Джонсона способствует улучшению отношений с Британией

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что прошедшие в пятницу переговоры с британским коллегой Борисом Джонсоном поспособствуют нормализации отношений Москвы и Лондона во всех областях.

На пресс-конференции по итогам переговоров с главой Министерства иностранных дел Великобритании Лавров отметил, что эта встреча оказалась весьма своевременной.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства призвал Лондон не создавать искусственные ограничители для сотрудничества с Москвой в борьбе с террористической угрозой. По-настоящему эффективное сотрудничество в борьбе с терроризмом, отметил Лавров, пока сдерживается решением правительства Великобритании прекратить контакты с ФСБ РФ, которое было принято в связи с так называемым делом Литвиненко.