Джонсон заявил о наличии «множества свидетельств» вмешательства РФ в выборы

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о множестве свидетельств вмешательства Российской Федерации в выборы Германии, Италии, Франции и Соединенных Штатов.

Вместе с тем Джонсон в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым напомнил, что, как он говорил раньше, нет никаких доказательств успешного вмешательства России в выборы в Великобритании.

«Я разделяю точку зрения Сергея Лаврова, я надеюсь, что эта страница может быть перевернута, и что мы можем двигаться вперед, оставив это в прошлом»,- цитирует слова главы британского МИД агентство РИА Новости.

Напомним, что РФ неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах мира. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков называл эти обвинения «абсолютно голословными».