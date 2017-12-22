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14:43   22 Декабря 2017
Весь мир
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Джонсон заявил о наличии «множества свидетельств» вмешательства РФ в выборы

Джонсон заявил о наличии «множества свидетельств» вмешательства РФ в выборы

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о множестве свидетельств вмешательства Российской Федерации в выборы Германии, Италии, Франции и Соединенных Штатов.

Вместе с тем Джонсон в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым напомнил, что, как он говорил раньше, нет никаких доказательств успешного вмешательства России в выборы в Великобритании.

«Я разделяю точку зрения Сергея Лаврова, я надеюсь, что эта страница может быть перевернута, и что мы можем двигаться вперед, оставив это в прошлом»,-  цитирует слова главы британского МИД агентство РИА Новости.

Напомним, что РФ неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах мира. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков называл эти обвинения «абсолютно голословными».

Автор: Анастасия Ягужинская
#россия #выборы #мид #британия #борис джонсон
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