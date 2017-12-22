В Кремле рассказали, о чем Путин и Эрдоган беседовали по телефону

Пресс-служба Кремля сообщает, что состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

По сообщению Кремля, в ходе переговоров стороны подтвердили настрой на содействие урегулированию палестино-израильского конфликта на основе международных правовых норм. Путин и Эрдоган поговорили на тему резолюции по статусу Иерусалима в Генассамблее ООН. Также президент РФ и Турции пообщались на актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, которое активно и успешно развивается между нашими странами.

Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась 12 декабря в Анкаре. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также тему Сирии и Израиля. Накануне Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля. За принятие резолюции проголосовали 128 стран, в том числе и Россия.