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Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

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 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

 Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Яценюка задержали в аэропорту Женевы
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 Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию

Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию
14:23   22 Декабря 2017
Россия
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В Кремле рассказали, о чем Путин и Эрдоган беседовали по телефону

В Кремле рассказали, о чем Путин и Эрдоган беседовали по телефону

Пресс-служба Кремля сообщает, что состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

По сообщению Кремля, в ходе переговоров стороны подтвердили настрой на содействие урегулированию палестино-израильского конфликта на основе международных правовых норм. Путин и Эрдоган поговорили на тему резолюции по статусу Иерусалима в Генассамблее ООН. Также президент РФ и Турции пообщались на актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, которое активно и успешно развивается между нашими странами.

В Кремле рассказали, о чем Путин и Эрдоган беседовали по телефону

Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась 12 декабря в Анкаре. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также тему Сирии и Израиля. Накануне Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля. За принятие резолюции проголосовали 128 стран, в том числе и Россия.

В Кремле рассказали, о чем Путин и Эрдоган беседовали по телефону

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #турция #эрдоган #политика #телефонный разговор
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