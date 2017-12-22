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14:21   22 Декабря 2017
Весь мир
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Глава МИД Великобритании назвал себя «убежденным русофилом»

Глава МИД Великобритании назвал себя «убежденным русофилом»

В ходе пресс-конференции после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым он отметил, что у него имеются предки в США, Германии и в Москве.

Он выразил уверенность, что является первым министром иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис.

«Думаю, Борисов на этом посту еще долго не будет», — заявил он.

Джонсон заверил, что заинтересован в улучшении отношений между РФ и Британией. По его словам, он не сомневается в том, что это произойдет, однако это не умаляет те сложности, которые есть в отношениях стран сейчас. Нужно работать над решением этих проблем, заявил Джонсон.

Глава МИД Великобритании назвал себя «убежденным русофилом»

Лавров, в свою очередь, заявил, что доверяет Борису Джонсону, и призвал Лондон не создавать искусственные ограничители для сотрудничества стран в борьбе с терроризмом. Также глава МИД РФ выразил обеспокоенность тем, что Лондон не предоставил Москве засекреченные данные по делу Александра Литвиненко.

Джонсон заявил, что Россия и Британия продолжат сотрудничество в сфере антитеррора, не смотря на возникновение сложностей. Он добавил, что перед ЧМ по футболу в России службы безопасности двух стран должны координировать работу, чтобы обеспечить безопасность на турнире.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #великобритания #лавров #политика #джонсон
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