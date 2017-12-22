Путин обсудил с бизнесом вопрос мировой между АФК «Система» и «Роснефтью»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ходе неформальной части встречи российского лидера Владимира Путина с деловыми кругами поднимался вопрос о возможности заключения мирового соглашения между АФК «Система» и «Роснефтью».

«Я действительно могу подтвердить, что Путин неоднократно говорил о том, что он поддержал бы мировое соглашение между «Роснефтью» и АФК «Система»», — цитирует слова представителя Кремля РИА Новости.

Напомним, что по данным ряда российских СМИ, в минувшую среду, 20 декабря, корпорация направила «Роснефти» проект мирового соглашения по судебному спору вокруг «Башнефти». Вечером следующего дня основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, а также глава крупнейшей российской нефтяной компании Игорь Сечин пообщались после встречи главы РФ с деловыми кругами.

К настоящему моменту официального подтверждения этой информации, также как и сведений о содержании мирового соглашения, пока нет. Песков в пятницу, 22 декабря, также не подтвердил и не опроверг факт общения Евтушенкова и Сечина.