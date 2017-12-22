Партия «Яблоко» выдвинула Явлинского на президентские выборы 2018 года

Съезд партии «Яблоко» выдвинул кандидатуру Григория Явлинского на президентские выборы, пишет РИА Новости.

Против Явлинского проголосовало 4 человека, за выступили 98 членов партии. В итоге Григория Явлинского решили выдвинуть в кандидаты на предстоящие президентские выборы от партии «Яблоко».

Ранее стало известно, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский в шестой раз выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны. Президентские выборы в РФ пройдут в марте 2018 года.