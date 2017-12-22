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 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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14:40   22 Декабря 2017
Россия
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Бизнес-омбудсмен Титов подал документы для регистрации кандидатом в президенты

Уполномоченный при президенте РФ по правам бизнесменов Борис Титов предоставил Центризбиркому пакет документов для регистрации его кандидатом на президентских выборах.

Накануне на съезде «Партии роста», которую возглавляет Титов, было принято решение выдвинуть его кандидатом в президенты.

Борис Титов стал третьим претендентом на высший государственный пост, кто подал документы в ЦИК. Ранее это сделали лидер ЛДПР Владимир Жириновский (он уже зарегистрирован в качестве кандидата) и бывший депутат Госдумы Роман Худяков, кандидат от партии «Честно». Накануне в ЦИК сообщали, что получили заявления от 34 человек, пожелавших стать кандидатами в президенты РФ.

Ранее пресс-секретарь действующего президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не исключил, что он может подать документы в ЦИК до Нового года.

Выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года.

Автор: Мария Владимирова
#владимир путин #цик #борис титов #выборы2018
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