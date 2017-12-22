Полицейский попался на взятке в миллион рублей в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов задержали дознователя ОД МУ Министерства внутренних дел РФ «Одинцовское» в Подмосковье.

По информации МВД России, полицейского задержали при получении миллиона рублей. За эти деньги дознователь обещал «смягчить» приговор по уголовному делу, возбужденному за покупку, передачу. сбыт хранение и перевозку взрывчатки.

Представители ГУ МВД России по Московской области проверяют полицейского по факту взяточничества. Дознователя МВД РФ «Одинцовское» уволят и накажут в соответствии с российским законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности привлекут непосредственных руководителей полицейского.