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13:58   22 Декабря 2017
Россия
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Лавров обсудил с Джонсоном ситуацию на Корейском полуострове

Лавров обсудил с Джонсоном ситуацию на Корейском полуострове

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о том, что обсудил с британским коллегой ситуацию вокруг КНДР в преддверии обсуждения этого вопроса в Совбезе ООН.

Глава российского МИД отметил, что РФ и Великобритания, как постоянные члены СБ, должны более активно и слаженно сотрудничать в рамках «пятерки» по всем вопросам повестки дня этого ключевого органа, передает РИА Новости. К соответствующему решению пришел глава МИД России в беседе с Джонсоном.

Соединенные Штаты в четверг распространили в Совете безопасности проект резолюции, который введет ограничительные меры в отношении 19 северокорейских граждан и запретит экспорт продуктов, судов, различного оборудования, в том числе электронного оборудования, промышленных металлов, автомобилей. В тот же день предложенный американской стороной документ обсудили эксперты стран-членов Совбеза. Ожидается, что в пятницу подготовленный Вашингтоном проект резолюции будет вынесен на голосование в ООН.

Автор: Алла Ларионова
#россия #великобритания #кндр #лавров #политика #джонсон
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