Мы в соц.сетях:
Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента
МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

 Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

 Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию

Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию
Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента
МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

 Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

 Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию

Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию
13:56   22 Декабря 2017
Медиа
70

Набиуллина спела «Владивосток-2000» в клипе про новые деньги

Набиуллина спела «Владивосток-2000» в клипе про новые деньги

Ролик выложили на Youtube-канале Банка России.

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина спела песню «Владивосток 2000» в клипе, который выпустили в честь появления новых купюр номиналом в две тысячи и двести рублей. В видеоролике девушка-журналист пытается заплатить двухтысячной купюрой за пломбир, после чего все люди вокруг начинают петь известную песню группы «Мумий Тролль». Среди поющих на несколько секунд появляется и Эльвира Набиуллина.

Набиуллина спела «Владивосток-2000» в клипе про новые деньги

Новые банкноты ввели в обращение 12 октября. На купюре номиналом в двести рублей изображены символы Севастополя, а на двухтысячной банкноте размещено изображение моста на остров Русский и космодром «Восточный». Изображение на новых деньгах выбрали граждане Российской Федерации в ходе онлайн-голосования.

Автор: Ольга Шпакова
#набиуллина #видео #клип #банкноты #200 рублей #2000 рублей
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. «Нусра» побеждает ИГ в Хаме, коалиция разрушила 13 000 зданий в Ракке Сирия
Сирия последние новости. «Нусра» побеждает ИГ в Хаме, коалиция разрушила 13 000 зданий в Ракке
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
22:13   22 Декабря 2017
181
Как директор «Совхоза имени Ленина» разрушил предвыборную стратегию Ксении Собчак Политика

Как директор «Совхоза имени Ленина» разрушил предвыборную стратегию Ксении Собчак

21:02   22 Декабря 2017
79131
WADA - гангрена, которая убьет олимпийское движение - The Duran Весь мир

WADA - гангрена, которая убьет олимпийское движение - The Duran

17:21   22 Декабря 2017
3339
Проблема с грунтом не скажется на сроках стройки Крымского моста Россия

Проблема с грунтом не скажется на сроках стройки Крымского моста

14:59   22 Декабря 2017
4714
Новости smi2.ru
Трамп принял решение вывести Украину из-под действия ГСП

Трамп принял решение вывести Украину из-под действия ГСП

 Польша попросила российских офицеров вернуться в Донбасс

Польша попросила российских офицеров вернуться в Донбасс

 В Шереметьево с гранатой задержали британскую учительницу

В Шереметьево с гранатой задержали британскую учительницу

 Зоопарки в Дании попросили посетителей приносить домашних питомцев на корм львам

Зоопарки в Дании попросили посетителей приносить домашних питомцев на корм львам