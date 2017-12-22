Набиуллина спела «Владивосток-2000» в клипе про новые деньги

Ролик выложили на Youtube-канале Банка России.

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина спела песню «Владивосток 2000» в клипе, который выпустили в честь появления новых купюр номиналом в две тысячи и двести рублей. В видеоролике девушка-журналист пытается заплатить двухтысячной купюрой за пломбир, после чего все люди вокруг начинают петь известную песню группы «Мумий Тролль». Среди поющих на несколько секунд появляется и Эльвира Набиуллина.

Новые банкноты ввели в обращение 12 октября. На купюре номиналом в двести рублей изображены символы Севастополя, а на двухтысячной банкноте размещено изображение моста на остров Русский и космодром «Восточный». Изображение на новых деньгах выбрали граждане Российской Федерации в ходе онлайн-голосования.