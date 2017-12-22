Песков: Отдельных встреч Путина и Рогозина по пуску «Союза» не планируется

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, будет ли Владимир Путин встречаться с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным по пуску ракеты-носителя «Союз 2.1б».

По словам Пескова, Рогозин имеет возможности для того, чтобы в рабочем порядке докладывать о результатах расследования по пуску «Союза», специальных встреч для этого не нужно.

28 ноября 2017 года с космодрома Восточный был совершен второй пуск, он закончился нештатной ситуаций. Ракета-носитель «Союз 2.1б» вывела на промежуточную орбиту разгонный блок «Фрегат» со спутником дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» и еще 18 малыми аппаратами. Доставить их на целевые орбиты не получилось, ракета упала в Атлантический океан. После ЧП была организована спецкомиссия, которая выяснила причины случившегося.