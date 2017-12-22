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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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13:34   22 Декабря 2017
Россия
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Песков напомнил позицию Путина по спору между АФК «Система» и «Роснефтью»

Песков напомнил позицию Путина по спору между АФК «Система» и «Роснефтью»

Российский лидер Владимир Путин встречался с крупнейшими российскими бизнесменами в Кремле накануне, 21 декабря.

В ходе неформальной части встречи с деловыми кругами президент обсуждал вопрос о возможности заключения мирового соглашения между АФК «Система» и компанией «Роснефть». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин неоднократно заявлял, что является сторонником заключения мирового соглашения 

Песков также подтвердил, что Путин в завершение встречи предложил руководителям «Роснефти» и АФК «Система» прибегнуть к диалогу. Глава Российской Федерации сказал это в шутливой форме. О том, состоялся ли диалог Игоря Сечина и Владимира Евтушенкова после предложения президента, не сообщается.

Автор: Ольга Шпакова
#путин #песков #политика #роснефть #афк система
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