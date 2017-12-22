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13:22   22 Декабря 2017
Россия
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Песков: Фраза Путина про Сечина и Евтушенкова прозвучала в шутливой форме

Песков: Фраза Путина про Сечина и Евтушенкова прозвучала в шутливой форме

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал фразу Владимира Путина о встрече Игоря Сечина и Владимира Евтушенкова.

По словам Пескова, после встречи Владимира Путина с представителями крупного бизнеса президент в свободной и шутливой атмосфере сказал, что нужно расходиться, чтобы глава «Роснефти» и АФК «Система» пообщались и договорились. Представитель Кремля предположил, что фраза была сказана в шутку, так как это была уже неформальная часть встречи.

Ранее СМИ написали, что Владимир Путин призвал участников встречи расходиться, чтобы Игорь Сечин и Владимир Евтушенков смогли пообщаться и договориться. В Кремле не стали отвечать на вопрос, состоялся ли диалог между главами «Роснефти» и «Системы», заявив, что не вправе отвечать на подобные вопросы.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #песков #политика #роснефть #сечин #афк система #евтушенков
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