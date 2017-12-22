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 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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13:59   22 Декабря 2017
Россия
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Сколько стоит заказать Дудя? Автор «Дневника хача» рассказал о пропасти между доходами блогеров

Сколько стоит заказать Дудя? Автор «Дневника хача» рассказал о пропасти между доходами блогеров

Амиран Сардаров - автор канала Youtube «Дневник хача» - прокомментировал данные о стоимости рекламы у топовых блогеров видеохостинга.

Telegram‐канал Super ранее обнародовал информацию о том, сколько популярные блогеры Youtube зарабатывают на рекламе. Лидером этого «рейтинга» стал журналист Юрий Дудь, который за рекламные сообщения в своих видео просит два миллиона рублей. Кроме этого, блогер выступает на новогодних корпоративах. Стоимость выступления Юры в новогоднюю ночь составляет миллион рублей.

Автор «Дневника хача» рассказал о пропасти между блогерами на Youtube

Также превышает миллион рублей стоимость рекламы у Николая Соболева. Остальные блогеры на рекламе зарабатывают меньше миллиона.

Автор «Дневника хача» Амиран Сардаров, который также попал в список Super (700 тысяч рублей), рассказал телеканалу «360», что далеко не все блогеры Youtube могут похвастаться подобным заработком. Наоборот, высокооплачиваемых авторов каналов очень мало. Их можно «пересчитать на пальцах обеих рук». И от других их отделяет «очень большая пропасть».

Что касается выступлений Дудя на корпоративах, Сардаров рад за коллегу. Он считает, что если тому хватает сил и времени зарабатывать и таким способом, то этим нужно пользоваться.

«Он эти деньги не крадет, а честным трудом зарабатывает», — заметил блогер.

Автор: Юлия Халус
#блогер #дудь
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