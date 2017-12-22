Сколько стоит заказать Дудя? Автор «Дневника хача» рассказал о пропасти между доходами блогеров

Амиран Сардаров - автор канала Youtube «Дневник хача» - прокомментировал данные о стоимости рекламы у топовых блогеров видеохостинга.

Telegram‐канал Super ранее обнародовал информацию о том, сколько популярные блогеры Youtube зарабатывают на рекламе. Лидером этого «рейтинга» стал журналист Юрий Дудь, который за рекламные сообщения в своих видео просит два миллиона рублей. Кроме этого, блогер выступает на новогодних корпоративах. Стоимость выступления Юры в новогоднюю ночь составляет миллион рублей.

Также превышает миллион рублей стоимость рекламы у Николая Соболева. Остальные блогеры на рекламе зарабатывают меньше миллиона.

Автор «Дневника хача» Амиран Сардаров, который также попал в список Super (700 тысяч рублей), рассказал телеканалу «360», что далеко не все блогеры Youtube могут похвастаться подобным заработком. Наоборот, высокооплачиваемых авторов каналов очень мало. Их можно «пересчитать на пальцах обеих рук». И от других их отделяет «очень большая пропасть».

Что касается выступлений Дудя на корпоративах, Сардаров рад за коллегу. Он считает, что если тому хватает сил и времени зарабатывать и таким способом, то этим нужно пользоваться.