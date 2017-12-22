Премьер-министр Британии заявила о победе над террористами в Сирии и Ираке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о разгроме боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) на территории сирийского и иракского государств.
По ее словам, с британской военной базы Акротири на острове Кипр нанесли более тысячи 600 авиаудров по террористам в Сирии и Ираке. В Акротири работали полторы тысячи военных, предотвратившие повторное появление боевиков.
«Благодаря вашим усилиям, так называемый халифат, был разгромлен», — заявила Мэй на британской авиабазе.
Премьер-министр Великобритании поприветствовала усилия военных в разгроме террористов в Ираке и Сирии. Министерство обороны России в ходе ежегодного брифинга для иностранных военных атташе в среду, 6 декабря, заявляло, что Сирию полностью освободили от террористов.
#СИРИЯ #РУДСКОЙ Задача по разгрому бандформирований террористической организации ИГИЛ на территории Сирии, решаемая Вооруженными Силами Российской Федерации, выполнена. За последний месяц освобождены город Абу-Кемаль и ряд населенных пунктов на западном берегу реки Евфрат. pic.twitter.com/9cEEvkNWVu— Минобороны России (@mod_russia) December 7, 2017