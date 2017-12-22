Премьер-министр Британии заявила о победе над террористами в Сирии и Ираке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о разгроме боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) на территории сирийского и иракского государств.

По ее словам, с британской военной базы Акротири на острове Кипр нанесли более тысячи 600 авиаудров по террористам в Сирии и Ираке. В Акротири работали полторы тысячи военных, предотвратившие повторное появление боевиков.

«Благодаря вашим усилиям, так называемый халифат, был разгромлен», — заявила Мэй на британской авиабазе.

Премьер-министр Великобритании поприветствовала усилия военных в разгроме террористов в Ираке и Сирии. Министерство обороны России в ходе ежегодного брифинга для иностранных военных атташе в среду, 6 декабря, заявляло, что Сирию полностью освободили от террористов.