В Совфеде объяснили, для чего США заявляют о продолжении войны в Сирии

Соединенные Штаты ищут «благовидный» предлог для того, чтобы остаться в Сирии, отсюда заявления их руководства о том, что война в стране продолжается.

Об этом сообщает в пятницу РИА Новости со ссылкой на слова главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева.

Вашингтон считает, что борьба с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство» в Сирии еще не закончилась. Об этом заявил ранее журналистам специальный представитель американского президента по борьбе с ИГ Бретт Макгерк.

Бондарев отметил, что на самом деле в настоящее время в САР уже вовсю идет мирный процесс и восстановление государства. К мирному процессу, согласно последним данным, присоединились уже 2313 населенных пунктов, отметил член Совфеда.