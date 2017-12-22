Кремль назвал условия возвращения российских офицеров в СЦКК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские офицеры могут вернуться в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе.

Российская Федерация будет готова работать в СЦКК, если Киев прекратит провокационные действия. Песков подчеркнул, что этот вопрос подлежит общему согласованию. Пресс-секретарь напомнил о беседе главы РФ Владимира Путина и немецкого канцлера Ангелы Меркель, которая состоялась накануне. Путин заявил канцлеру, что Москва готова рассмотреть возможность возвращения в Центр, если Киев прекратит провокации против российских военных. Также в ходе разговора они договорились продолжать обсуждение вопросов, которые необходимы для возобновления полноценной работы СЦКК.

Во вторник российские представители в Совместном центре контроля и координации покинули Донбасс из-за того, что Киев мешал выполнять российскими наблюдателями свои обязанности и сделал их работу невозможной. Через сутки украинский лидер Петр Порошенко заявил об увеличении опасности эскалации конфликта на востоке, в связи с чем решил усилить группировку силовиков в Донбассе и предложил принять в состав СЦКК французских и немецких представителей.