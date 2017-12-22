Песков назвал клеветой сообщения о покупке квартиры в Париже

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, заявил, что распространенная Навальным информация о том, что он якобы покупал квартиру в Париже, является клеветой.

Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

«Нечего комментировать. Я могу сказать, что там утверждается, что я покупал квартиру в Париже — это не так, это не соответствует действительности. Это клевета. Поэтому нечего в данном случае комментировать», — цитирует слова представителя Кремля агентство.

Напомним, что ранее российский блогер Алексей Навальный на своем официальном сайте опубликовал результаты расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), согласно которым пресс-секретарь главы Российской Федерации приобрел квартиру в Париже для своей бывшей супруги Екатерине Солоцинской.