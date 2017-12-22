Путин поучаствует в съезде партии «Единая Россия» в субботу, 23 декабря

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на субботу.

По словам Пескова, 23 декабря российский лидер примет участие в съезде партии «Единая Россия». Сам съезд уже стартовал сегодня, он продлится два дня и соберет более двух с половиной тысяч участников. В пятницу, 22 декабря, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заседание комиссии по контролю реализации предвыборной программы партии. В субботу Медведев выступит с докладом на пленарном заседании.

Избирательная предвыборная кампания в России стартовала 18 декабря. Владимир Путин заявил, что пойдет будет баллотироваться на пост президента РФ как самовыдвиженец.

К слову, в пятницу, 22 декабря, российский президент посетит Балашиху, где поучаствует в итоговой коллегии Минобороны. Коллегия пройдет в новом здании Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Чтобы не создавать пробки на дорогах, Путин прилетит в Балашиху на вертолете.