Песков объяснил, как действуют ВКС России в Сирии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что воздушно-космические силы РФ действуют на территории сирийского государства легитимно, в отличие от вооруженных сил США.

По его словам, Дамаск официально разрешал Москве разместить ВКС РФ в Сирии для борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Вашингтон безосновательно разместил ВС США в арабской республике.

«Они находятся без каких-либо международно-правовых обоснований на территории Сирии», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков объяснил, что российские ВКС находятся в Сирии в соответствии с нормами и принципами международного права, однако у американских ВС нет обоснований для этого.