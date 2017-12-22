Путин может зарегистрироваться в ЦИК как кандидат до Нового года

Президент РФ Владимир Путин может зарегистрироваться в ЦИК в качестве кандидата на пост главы государства до Нового года.

Такое предположение озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что не знает точной даты, когда Путин обратится в ЦИК, но, возможно, это произойдет до начала 2018 года.

Напомним, во время большой пресс-конференции 14 декабря Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. В партии «Единая Россия», от которой он баллотировался в 2012 году, заявили, что окажут ему поддержку.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Ранее в ЦИК сообщили, что получили заявления о желании баллотироваться на главный государственный пост в стране от 34 человек.