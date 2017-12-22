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 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента
МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

 Яценюка задержали в аэропорту Женевы

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 Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию

Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию
13:16   22 Декабря 2017
Россия
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Путин может зарегистрироваться в ЦИК как кандидат до Нового года

Путин может зарегистрироваться в ЦИК как кандидат до Нового года

Президент РФ Владимир Путин может зарегистрироваться в ЦИК в качестве кандидата на пост главы государства до Нового года.

Такое предположение озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что не знает точной даты, когда Путин обратится в ЦИК, но, возможно, это произойдет до начала 2018 года.

Напомним, во время большой пресс-конференции 14 декабря Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. В партии «Единая Россия», от которой он баллотировался в 2012 году, заявили, что окажут ему поддержку. 

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Ранее в ЦИК сообщили, что получили заявления о желании баллотироваться на главный государственный пост в стране от 34 человек. 

 

 

Автор: Мария Владимирова
#россия #владимир путин #политика #цик #дмитрий песков #выборы2018
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