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 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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13:06   22 Декабря 2017
Россия
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Путин распорядился продлить срок возвращения бизнеса в российскую юрисдикцию

Путин распорядился продлить срок возвращения бизнеса в российскую юрисдикцию

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов и объединений распорядился продлить срок возвращения бизнеса в российскую юрисдикцию.

Об этом СМИ рассказал участник прошедшей накануне встречи президента РФ с бизнесом, глава «Опоры России» Александр Калинин.

«Амнистия по деофшоризации будет продлена», — сообщил журналистам Калинин.

Также, согласно заявлению участника встречи, Путин отметил, что в ближайшее время должен быть проработан механизм выдачи синдицированных кредитов для крупных инвестиционных проектов. Калинин подчеркнул, что сроки продления главой государства обозначены не были. По его словам, банки в настоящее время занимаются этим неохотно, так как риски четко не расписаны.

Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #политика #бизнес
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