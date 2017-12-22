Путин распорядился продлить срок возвращения бизнеса в российскую юрисдикцию

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов и объединений распорядился продлить срок возвращения бизнеса в российскую юрисдикцию.

Об этом СМИ рассказал участник прошедшей накануне встречи президента РФ с бизнесом, глава «Опоры России» Александр Калинин.

«Амнистия по деофшоризации будет продлена», — сообщил журналистам Калинин.

Также, согласно заявлению участника встречи, Путин отметил, что в ближайшее время должен быть проработан механизм выдачи синдицированных кредитов для крупных инвестиционных проектов. Калинин подчеркнул, что сроки продления главой государства обозначены не были. По его словам, банки в настоящее время занимаются этим неохотно, так как риски четко не расписаны.