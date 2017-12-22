Путин прилетит в Балашиху на вертолете, чтобы не создавать пробки на дорогах

Президент РФ Владимир Путин сегодня посетит подмосковную Балашиху, куда прилетит на вертолете.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он пояснил, что президент прилетит на вертолете, чтобы не создавать пробки на дорогах, учитывая их предновогоднюю загруженность.

Путин примет участие в итоговой коллегии Министерства обороны. Она впервые пройдет в новом здании военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Балашихе. Песков также уточнил, что президент не планирует заезжать с проверкой на место свалки, на которую жаловались во время «Прямой линии» в июне местные жители и которую он поручал закрыть.