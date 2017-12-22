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 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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12:43   22 Декабря 2017
Россия
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Путин прилетит в Балашиху на вертолете, чтобы не создавать пробки на дорогах

Путин прилетит в Балашиху на вертолете, чтобы не создавать пробки на дорогах

Президент РФ Владимир Путин сегодня посетит подмосковную Балашиху, куда прилетит на вертолете.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он пояснил, что президент прилетит на вертолете, чтобы не создавать пробки на дорогах, учитывая их предновогоднюю загруженность. 

Путин примет участие в итоговой коллегии Министерства обороны. Она впервые пройдет в новом здании военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Балашихе. Песков также уточнил, что президент не планирует заезжать с проверкой на место свалки, на которую жаловались во время «Прямой линии» в июне местные жители и которую он поручал закрыть.   

Автор: Мария Владимирова
#россия #владимир путин #политика #дмитрий песков #балашиха
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