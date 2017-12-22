Бутман подарил Шойгу саксофон российского производства

Народный артист России Игорь Бутман на съезде партии «Единая Россия» сообщил, что подарил главе российского оборонного ведомства генералу армии Сергею Шойгу на день рождения саксофон отечественного производства.

«Совсем недавно я подарил российский саксофон нашему министру обороны на день рождения. Он сейчас тоже, может быть, будет играть на саксофоне, надеюсь», — приводит слова известного российского саксофониста агентство РИА Новости.

Музыкант в ходе дискуссии на съезде единороссов поднял проблему производства музыкальных инструментов и напомнил, что раньше в Российской Федерации были фабрики, на которых производили музыкальные инструменты. При этом он подчеркнул, что в то время в России производили самые лучшие тубы.