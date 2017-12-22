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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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12:52   22 Декабря 2017
Весь мир
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Шведские врачи сообщили о росте сексуального насилия в стране

Шведские врачи сообщили о росте сексуального насилия в стране

Шведское издание Dagens Nyheter опубликовало статистику, предоставленную врачами одной из больниц Стокгольма.

По сведениям медиков, количество молодых девушек, обращающихся за помощью после насильственных действий сексуального характера, увеличилось по сравнению с прошлым годом. За первую половину года число обратившихся в больницу возросло в два раза. В общей сложности от изнасилований пострадали 392 женщины, 78 из них еще не достигли 18 лет. Рост числа таких преступлений зафиксирован по всей стране, отмечают специалисты. Зачастую преступниками оказываются знакомые жертв.

Как сообщали зарубежные СМИ, 20 декабря сотни жителей шведского города Мальме поучаствовали в акции протеста после серии групповых изнасилований. Один из громких инцидентов, вызвавший волнения в обществе, случился 17 декабря. На девушку 17 лет на детской площадке напала группа мужчин.

Автор: Ольга Шпакова
#швеция #насилие #общество
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