МИД Украины заявил об отсутствии прямых угроз безвизу с ЕС

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что прямых угроз действию безвизового режима между Украиной и Евросоюзом в настоящее время нет.

«Никаких прямых угроз на сегодня нет. Никто безвиз завтра-послезавтра у украинцев не отберет, но, что обещали, необходимо было делать», — заявил украинский министр в эфире телеканала «1+1».

Он также подчеркнул, что создание в стране антикоррупционных органов являлось условием получения Украиной безвизового режима с ЕС.

Накануне посол Франции в Киеве Изабель Дюмон рассказала о том, что в Европейском союзе обсуждалась перспектива приостановки безвизового режима с Украиной по причине того, что в Верховной раде рассматривался документ о снижении независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).