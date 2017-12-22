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13:22   22 Декабря 2017
Россия
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Минэкономразвития РФ: Производительность труда по итогам года вырастет на 1,5-2%

Минэкономразвития РФ: Производительность труда по итогам года вырастет на 1,5-2%

По итогам 2017 года рост производительности труда в России составит 1,5-2%.

Такой прогноз озвучил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на круглом столе на съезде «Единой России». Министр напомнил, что в 2017 году запустили приоритетный проект по повышению производительности труда: в пяти регионах тестируют новые методики. Каждый следующий год в программу будут добавлять по десять регионов. 

Также Орешкин сообщил, что за 9 месяцев 2017 года темп роста инвестиций превысил 4%, что выше, чем темпы роста ВВП, который вырос на 1,6%. Поэтому констатируется тренд увеличения доли инвестиций в структуре ВВП. 

 

Автор: Мария Владимирова
#россия #экономика #минэкономразвития #производительность труда #максим орешкин
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