Минэкономразвития РФ: Производительность труда по итогам года вырастет на 1,5-2%

По итогам 2017 года рост производительности труда в России составит 1,5-2%.

Такой прогноз озвучил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на круглом столе на съезде «Единой России». Министр напомнил, что в 2017 году запустили приоритетный проект по повышению производительности труда: в пяти регионах тестируют новые методики. Каждый следующий год в программу будут добавлять по десять регионов.

Также Орешкин сообщил, что за 9 месяцев 2017 года темп роста инвестиций превысил 4%, что выше, чем темпы роста ВВП, который вырос на 1,6%. Поэтому констатируется тренд увеличения доли инвестиций в структуре ВВП.