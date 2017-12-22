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12:36   22 Декабря 2017
Весь мир
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Великобритания сменит цвет паспортов после Brexit

Великобритания сменит цвет паспортов после Brexit

Британское издание Guardian со ссылкой на Министерство внутренних дел страны сообщает, что страна поменяет цвет паспортов после выхода из Евросоюза.

По мнению властей Великобритании, Brexit предоставит уникальную возможность вернуть Великобритании национальную идентичность. Начиная с октября 2019 года британские подданные будут получать паспорта не традиционного для ЕС бордового цвета, а синего. Идея вернуться к «историческому» цвету принадлежит членам британского парламента, которые считают, что вернут таким образом британскую идентичность.

Синяя обложка у британских паспортов была с 1921 до 1988 года, когда Великобритания поменяла цвет паспорта в соответствии с общими требованиями Европейского экономического сообщества, которое обязало привести эти документы к единому образцу для всех стран-членов.

Автор: Ольга Воскресенская
#великобритания #brexit #политика #паспорт #весь мир
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