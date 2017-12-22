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12:42   22 Декабря 2017
Россия
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Жириновский в шестой раз стал кандидатом в президенты России

Жириновский в шестой раз стал кандидатом в президенты России

Центральная избирательная комиссия РФ в пятницу, 22 декабря, зарегистрировала уполномоченных представителей оппозиционной политической партии ЛДПР, выдвинувших кандидатом на пост российского лидера Владимира Жириновского.

Центризбирком разрешил главе «Либерально-демократическая партия России» открыть специальный сберегательный счет и сформировать избирательный фонд своей кампании. Владимир Жириновский в четверг, 21 декабря, первым из претендентов на пост президента страны подал в ЦИК необходимые документы.

«Либерально-демократическая партия России» не собирала подписи избирателей, также от Жириновского не потребовали подписные листы. Владимир Вольфович на этапе регистрации предоставил небольшой перечень документов. Жириновский баллотируется в президенты РФ в шестой раз. В 1991, 1996, 2000, 2008 и 2012 годах Владимира Вольфовича опережали другие кандидаты.

Автор: Олег Королев
#россия #выборы #жириновский #политика #президент #кандидат
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