Жириновский в шестой раз стал кандидатом в президенты России

Центральная избирательная комиссия РФ в пятницу, 22 декабря, зарегистрировала уполномоченных представителей оппозиционной политической партии ЛДПР, выдвинувших кандидатом на пост российского лидера Владимира Жириновского.

Центризбирком разрешил главе «Либерально-демократическая партия России» открыть специальный сберегательный счет и сформировать избирательный фонд своей кампании. Владимир Жириновский в четверг, 21 декабря, первым из претендентов на пост президента страны подал в ЦИК необходимые документы.

«Либерально-демократическая партия России» не собирала подписи избирателей, также от Жириновского не потребовали подписные листы. Владимир Вольфович на этапе регистрации предоставил небольшой перечень документов. Жириновский баллотируется в президенты РФ в шестой раз. В 1991, 1996, 2000, 2008 и 2012 годах Владимира Вольфовича опережали другие кандидаты.