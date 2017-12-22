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12:50   22 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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«Дончанка» vs Barrett. Ополченцы ДНР придумали, как ответить американским винтовкам ВСУ

«Дончанка» vs Barrett. Ополченцы ДНР придумали, как ответить американским винтовкам ВСУ

США собираются поставлять ВСУ Barrett M107A1, ополченцы готовятся «встречать» американца антиснайперским оружием, получившим имя «Дончанка». Эксперт уверен: изделие не без недостатков.

Создание «Дончанки» - реакция ВС ДНР на поставки украинским военным американских снайперских винтовок Barrett M107A1 калибра 12,7 миллиметров. Калибр дэнээровского ответа аналогичный. Видео с кадрами стрельбы из нового оружия, предназначенного для снайперов ополчения, опубликовал Telegram-канал WarGonzo.

«Скоро все узнают, кто кого», - пишут авторы ролика.

О крупнокалиберной винтовке Barrett известно немало. «Легкая пятидесятка», как ее еще называют солдаты, была принята на вооружение в 1989 году и хорошо себя зарекомендовала в нескольких вооруженных конфликтах. Например, во время войны в Персидском заливе, в Афганистане, Ираке и Косово. Использовали Barrett украинские военные и в боях на юго-востоке страны.

«Дончанка» vs Barrett. Ополченцы ДНР придумали, как ответить американским винтовкам ВСУ

Вооруженный Barrett снайпер может работать на дистанциях до 1 500 метров и даже поражать легкобронированные цели противника. О «Дончанке» пока известно немного. В комментарии ИА «Политика Сегодня» снайпер-инструктор Андрей Ивашкин предположил, что для изготовления винтовки ополченцы использовали ствол от станкового пулемета ДШК калибра 12,7 миллиметров. Эксперт полагает, что у ДНР не будет проблем с производством винтовки, для этого не требуется сложных технологических линий. Большинство компонентов можно позаимствовать от другого стрелкового оружия. Ивашкин объясняет, как ополченцы могут использовать «Дончанку»:

«Антиснайперская винтовка предназначена для борьбы со снайперами на больших дистанциях. Винтовка имеет мощный боеприпас, который не поражает живую силу, а влетает в помещение, где находится снайпер и там взрывается, поражая его осколками».

Собеседник агентства не разделяет уверенности представителей ополчения в том, что «Дончанка» сможет серьезно конкурировать с Barrett. Отмечает, что ее боеприпас в некоторых случаях не соответствует точности американской винтовки. Своей формой «Дончанка» отчасти напоминает российскую снайперскую винтовку КСВК, созданную коллективом завода им. В.А Дегтярева в Коврове и также схожую по характеристикам с Barrett. Комментариев по поводу производства нового вида стрелкового вооружения от представителей МО ДНР получить не удалось. Возможно, производство «Дончанки» - это инициатива самих бойцов.

«Дончанка» vs Barrett. Ополченцы ДНР придумали, как ответить американским винтовкам ВСУ

 

Автор: Марк Павленский
#сша #всу #днр #винтовка #снайпер #barrett #дончанка
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