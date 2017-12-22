«Дончанка» vs Barrett. Ополченцы ДНР придумали, как ответить американским винтовкам ВСУ

США собираются поставлять ВСУ Barrett M107A1, ополченцы готовятся «встречать» американца антиснайперским оружием, получившим имя «Дончанка». Эксперт уверен: изделие не без недостатков.

Создание «Дончанки» - реакция ВС ДНР на поставки украинским военным американских снайперских винтовок Barrett M107A1 калибра 12,7 миллиметров. Калибр дэнээровского ответа аналогичный. Видео с кадрами стрельбы из нового оружия, предназначенного для снайперов ополчения, опубликовал Telegram-канал WarGonzo.

«Скоро все узнают, кто кого», - пишут авторы ролика.

О крупнокалиберной винтовке Barrett известно немало. «Легкая пятидесятка», как ее еще называют солдаты, была принята на вооружение в 1989 году и хорошо себя зарекомендовала в нескольких вооруженных конфликтах. Например, во время войны в Персидском заливе, в Афганистане, Ираке и Косово. Использовали Barrett украинские военные и в боях на юго-востоке страны.

Вооруженный Barrett снайпер может работать на дистанциях до 1 500 метров и даже поражать легкобронированные цели противника. О «Дончанке» пока известно немного. В комментарии ИА «Политика Сегодня» снайпер-инструктор Андрей Ивашкин предположил, что для изготовления винтовки ополченцы использовали ствол от станкового пулемета ДШК калибра 12,7 миллиметров. Эксперт полагает, что у ДНР не будет проблем с производством винтовки, для этого не требуется сложных технологических линий. Большинство компонентов можно позаимствовать от другого стрелкового оружия. Ивашкин объясняет, как ополченцы могут использовать «Дончанку»:

«Антиснайперская винтовка предназначена для борьбы со снайперами на больших дистанциях. Винтовка имеет мощный боеприпас, который не поражает живую силу, а влетает в помещение, где находится снайпер и там взрывается, поражая его осколками».

Собеседник агентства не разделяет уверенности представителей ополчения в том, что «Дончанка» сможет серьезно конкурировать с Barrett. Отмечает, что ее боеприпас в некоторых случаях не соответствует точности американской винтовки. Своей формой «Дончанка» отчасти напоминает российскую снайперскую винтовку КСВК, созданную коллективом завода им. В.А Дегтярева в Коврове и также схожую по характеристикам с Barrett. Комментариев по поводу производства нового вида стрелкового вооружения от представителей МО ДНР получить не удалось. Возможно, производство «Дончанки» - это инициатива самих бойцов.