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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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12:15   22 Декабря 2017
Россия
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Госдума решила ответить на внесение Кадырова в американский санкционный список

Госдума решила ответить на внесение Кадырова в американский санкционный список

Россия готова в ближайшее время дать симметричный ответ на санкции США.

Речь идет о решении американского руководства в отношении главы Чечни Рамазана Кадырова и других россиян, сообщает в пятницу РИА «Новости» со ссылкой на слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Напомним, в декабре 2012 года Соединенные Штаты приняли так называемый  «акт Магнитского» о санкциях в отношении граждан РФ, причастных, по мнению США, к нарушениям прав человека. В минувшую среду США внесли в санкционный список еще пять россиян, в числе которых оказался Кадыров. В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, что Москва вероятнее всего ответит на данное решение властей США.

Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #санкции #кадыров #политика
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