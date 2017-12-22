В Неаполе взорвалась самодельная бомба, есть погибший

Агентство ANSA сообщает, что в Италии в городе Неаполе произошел взрыв самодельной бомбы.

Взрыв произошел в ночь на пятницу, 22 декабря, в одном из городских кварталов. Рядом с местом взрыва находился 32-летний мужчина, он получил ранения, его госпитализировали, но мужчина умер в больнице. Также есть одна пострадавшая — 43-летняя женщина, ей оказана медпомощь. Взрывной волной повреждено две машины.

Полиция считает, что устройство со взрывчаткой находилось у входа в один из частных домов. Сейчас правоохранителям предстоит выяснить причины ЧП. Версия теракта пока не рассматривается.