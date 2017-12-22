ГД законодательно закрепила раздельный сбор мусора в РФ
Депутаты Государственной думы в окончательном чтении приняли законопроект, закрепляющий на законодательном уровне раздельный сбор мусора в стране.
Законопроект также стимулирует предприятия и россиян к раздельному сбору мусора. В проекте закона уточнили понятия, такие как сбор и накопление отходов, а также отходы от использования товаров. Установили требования к площадкам для сбора мусора.
Российские регионы обязаны проводить публичные слушания и согласовывать с населением территориальные схемы для мусорных свалок, включая полигоны, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, сортировочные станции.
Законопроект расширит полномочия регионов в определении территориальных схем размещения мусорных свалок, которые раньше на федеральном уровне согласовывались с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.
#Заседание: Будут проводиться общественные обсуждения или публичные слушания по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, планировки, межевания и правил благоустройства территорий pic.twitter.com/S4L6DADkiH— Государственная Дума (@dumagovru) December 22, 2017