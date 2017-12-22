ГД законодательно закрепила раздельный сбор мусора в РФ

Депутаты Государственной думы в окончательном чтении приняли законопроект, закрепляющий на законодательном уровне раздельный сбор мусора в стране.

Законопроект также стимулирует предприятия и россиян к раздельному сбору мусора. В проекте закона уточнили понятия, такие как сбор и накопление отходов, а также отходы от использования товаров. Установили требования к площадкам для сбора мусора.

Российские регионы обязаны проводить публичные слушания и согласовывать с населением территориальные схемы для мусорных свалок, включая полигоны, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, сортировочные станции.

Законопроект расширит полномочия регионов в определении территориальных схем размещения мусорных свалок, которые раньше на федеральном уровне согласовывались с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.