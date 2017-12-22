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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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12:17   22 Декабря 2017
Весь мир
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Джонсон назвал актуальные темы для обсуждения с Россией

Джонсон назвал актуальные темы для обсуждения с Россией

Россия и Британия должны обсудить разногласия по Украине, заявил глава британского МИД Борис Джонсон в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Джонсон также заявил, что считает необходимым поднять тему кибербезопасности. По его словам, в отношениях между РФ и Великобританией имеются вопросы, над которыми предстоит поработать. Британский министр выразил мнение, что сложности в вопросах по Украине, Западным Балканам и киберпространству являются препятствиями в развитии отношений двух стран. Государства, являющиеся постоянными членами Совбеза ООН, должны сотрудничать ради мира и безопасности, подчеркнул он.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что отношения РФ и Братании находятся на очень низкой отметке и необходимо наметить шаги по оздоровлению отношений двух стран.

Джонсон назвал актуальные темы для обсуждения с Россией

 

Автор: Ольга Шпакова
#россия #великобритания #лавров #политика #джонсон
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