Джонсон назвал актуальные темы для обсуждения с Россией

Россия и Британия должны обсудить разногласия по Украине, заявил глава британского МИД Борис Джонсон в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Джонсон также заявил, что считает необходимым поднять тему кибербезопасности. По его словам, в отношениях между РФ и Великобританией имеются вопросы, над которыми предстоит поработать. Британский министр выразил мнение, что сложности в вопросах по Украине, Западным Балканам и киберпространству являются препятствиями в развитии отношений двух стран. Государства, являющиеся постоянными членами Совбеза ООН, должны сотрудничать ради мира и безопасности, подчеркнул он.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что отношения РФ и Братании находятся на очень низкой отметке и необходимо наметить шаги по оздоровлению отношений двух стран.