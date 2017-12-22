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12:17   22 Декабря 2017
Весь мир
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Более 150 российских туристов застряли в Китае

Более 150 российских туристов застряли в Китае

Вот уже третий день российские туристы не могут вернуться домой из китайского острова Хайнань из-за того, что авиакомпания не договорилась с властями Китая. Об этом сообщают представители туроператора «Матрешка-тур».

По данным российских СМИ, порядка 150 туристов из России не могут вернуться на родину с острова Хайнань уже третьи сутки. При этом уточняется, что вес они отправлялись с оператором «Матрешка-тур». В компании сообщили, что рейс был запланирован на 19 декабря, однако его несколько раз переносили в связи с тем, что авиаперевозчик PegasFly не договорился с авиационными властями Хайкоу о предоставлении слотов для чартеров.

В сообщении туроператора говорится, что с организацией возвратного рейса 22 декабря из аэропорта Хайкоу в Санкт-Петербург возникли проблемы. Также сообщается, что программы прямых чартерных авиаперевозок на китайский остров Хайнань на период с 22 декабря до 26 января приостановлен.

Автор: Анастасия Ягужинская
#санкт-петербург #китай #хайнань #туроператор #матрешка #российские туристы
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