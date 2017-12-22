Житель Москвы погиб, гуляя по квартире в очках виртуальной реальности

Следственный комитет сообщает, что в Москве погиб мужчина, который ходил по квартире в очках виртуальной реальности.

ЧП произошло в минувший четверг на проспекте Маршала Жукова в одной из квартир. Тело 44-летнего мужчины нашли в квартире, на нем были надеты очки виртуальной реальности.

По версии следствия, мужчина ходил в них по квартире, споткнулся о стеклянный стол и упал на него, в результате стекло разбилось, а потерпевший истек кровью и умер. В данный момент ведется доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства и подробности ЧП.