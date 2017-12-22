Спецслужбы задержали четырех членов ячейки ИГ в Москве

Сотрудники МВД и ФСБ в ходе спецоперации задержали четверых сторонников ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) в московском районе Лианозово.

По данным источника РБК в центральном аппарате МВД, у задержанных уроженцев Средней Азии обнаружили мобильные телефоны, экстремистскую литературу, а также предметы, напоминающие самодельные взрывные устройства. Спецслужбы подозревают иностранцев в содействии террористической деятельности. По данным источника, это так называемая «спящая ячейка ИГ», которая в любой момент может выполнить приказ кураторов.

На ячейку вышли после анализа информации из электронных устройств, изъятых у ранее задержанных мигрантов.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что за 2017 год спецслужбы предотвратили 23 теракта в России.