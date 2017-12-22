ЛНР: Армия полностью обеспечена трофейным оружием ВСУ

Такое заявление сделал исполняющий обязанности главы Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко.

Он пояснил, что военные самопровозглашенной Луганской народной республики в полной мере обеспечены трофейными оружием и техникой Вооруженных сил Украины. Филиппоненко подчеркнул, что у армии ЛНР нет необходимости в вооружении и военной технике, так как все подразделения обеспечили себя за счет трофеев, которые забрали после столкновений с военными ВСУ, пишет РИА Новости.

В апреле 2014 года на митингах жители украинских Донецкой и Луганской областей не признали легитимность государственного переворота, произошедшего в феврале, и приняли решение создать народные республики. Позже они объявили о своем суверенитете, произошло формирование своих органов власти.