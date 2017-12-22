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 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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11:45   22 Декабря 2017
Россия
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Кабмин закроет «мертвые» ведомственные сайты

Кабмин закроет «мертвые» ведомственные сайты

Около 80% интернет-порталов различных министерств и ведомств будут закрыты из-за того, что на них редко заходят пользователи.

Об этом сообщил заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев, передает РБК. Он отметил, что сейчас работают около семи тысяч сайтов государственных органов, на которые выделяются средства. Но около 80% из них почти не посещаются. Поэтому в рамках реорганизации «мертвые» порталы закроют и перенесут их на общий правительственный домен gov.ru. Предполагается, что после принятых мер продолжат работу около полутора тысяч сайтов, где есть хороший трафик.

Также Козырев сообщил, что в январе 2018 года появится промостраница обновлённой версии портала gov.ru, с февраля начнет работу бета-версия с первыми сервисами. 

 

Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #кабмин #правительство рф #сайты
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