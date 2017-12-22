Зюганов: Грудинина рассматривают в КПРФ для выдвижения на выборы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подтвердил ТАСС, что Павел Грудинин рассматривается в партии в качестве претендента на выдвижение на президентские выборы в 2018 году.

По словам Зюганова, Грудинин является директором совхоза имени Ленина, и его предприятие является лучшим в стране, поэтому все народно-патриотические силы рассматривают его кандидатуру на пост. Лидер КПРФ добавил, что решение будет принимать съезд в форме тайного голосования.

Ранее СМИ сообщили, что КПРФ может выдвинуть на президентские выборы Павла Грудинина. Окончательное решение партия примет на заседании в субботу. Президентские выборы состоятся в России в марте.