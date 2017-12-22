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 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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11:44   22 Декабря 2017
Россия
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Зюганов: Грудинина рассматривают в КПРФ для выдвижения на выборы

Зюганов: Грудинина рассматривают в КПРФ для выдвижения на выборы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подтвердил ТАСС, что Павел Грудинин рассматривается в партии в качестве претендента на выдвижение на президентские выборы в 2018 году.

По словам Зюганова, Грудинин является директором совхоза имени Ленина, и его предприятие является лучшим в стране, поэтому все народно-патриотические силы рассматривают его кандидатуру на пост. Лидер КПРФ добавил, что решение будет принимать съезд в форме тайного голосования.

Ранее СМИ сообщили, что КПРФ может выдвинуть на президентские выборы Павла Грудинина. Окончательное решение партия примет на заседании в субботу. Президентские выборы состоятся в России в марте.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #зюганов #политика #выборы 2018 #грудинин
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