Лавров на встрече с Джонсоном оценил уровень отношений между РФ и Британией

Отношения России и Великобритании находятся на очень низкой отметке.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая встречу с британским коллегой Борисом Джонсоном, который прибыл в Москву с официальным визитом.

Глава МИД РФ подчеркнул, что на таком низком уровне двусторонние отношения оказались не по вине России.

«Мы обратили внимание, что и вы, и наши другие западные коллеги имеют свои взгляды на причину такой ситуации и предпочитают эти причины излагать публично», — отметил Сергей Лавров.

Он добавил, что в Москве хотят обсуждать вопросы «глаза в глаза», поэтому министр рассчитывает на то, что переговоры с Джонсоном будут откровенными и их результатом станут конкретные шаги по оздоровлению двусторонних отношений.