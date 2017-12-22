Медведев разрешил госзакупки ПО из стран ЕАЭС

Премьер-министр подписал постановление № 1594 о снятии запрета от 20 декабря.

Как проинформировали на сайте кабинета министров, документ предполагает, что для закупок для государственных и муниципальных нужд снимается запрет на допуск программного обеспечения из стран Евразийского экономического союза. Также предусматривается создание двух новых реестров - единого реестра российского ПО и единого реестра программного обеспечения из стран ЕАЭС.

В России ограничили госзакупки импортного ПО с начала прошлого года. Государственные структуры могут приобретать иностранный софт только из спецреестра, либо если в России не представлено его отечественного аналога, а также в случаях, если российское ПО не подходит заказчику по ряду параметров.