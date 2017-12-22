«Подготовка к выборам»: украинский эксперт назвал задержание переводчика Гройсмана показухой

Задержание переводчика премьер-министра Украины Станислава Ежова выглядит как фарс, призванный выполнить некие политические цели, считает украинский эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

Сотрудники СБУ в среду, 20 декабря, задержали переводчика премьер-министра Станислава Ежова по подозрению в шпионаже для российских спецслужб. Стражи порядка уверяют, что тот передавал Москве данные о работе украинского правительства. Что именно заставляет их так думать, они не рассказали.

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта считает скандал вокруг Ежова показательным. Украинца смущает эпизод вывода переводчика их здания Кабмина.

«Уже тут руководитель целого департамента, который готов давать интервью и так далее», — удивляется эксперт.

Эта ситуация больше похожа на фарс. Сейчас на Украине близятся выборы президента. Не первый месяц украинцы наблюдают за своего рода «подготовкой» к ним. Задержание Ежова в этом свете выглядит как попытка подорвать авторитет Кабмина, делится Шабовта. Тем более, что к какой-то секретной информации правительства переводчик вряд ли имел доступ.