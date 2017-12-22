ЛНР заявила о готовности к мобилизации в случае наступления ВСУ

Исполняющий обязанности главы Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко заявил, что республика готова к мобилизации в случае наступления украинских военных, пишет РИА Новости.

По словам Филиппоненко, в данный момент такой необходимости нет, но если это понадобится, то будет проведена оперативная мобилизация населения. Также он добавил, что военкоматы постоянно ведут работу с органами власти и готовят мобильный резерв. Ранее в ДНР сообщили, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшилась.